Domenica 17 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto Pippo BaudoTrump PutinVertice AlaskaStretta al telemarketingSinner Cincinnati
Acquista il giornale
Ultima oraRaid israeliano su Gaza City, bombardato un ospedale
17 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Raid israeliano su Gaza City, bombardato un ospedale

Raid israeliano su Gaza City, bombardato un ospedale

Almeno 7 morti mentre parte il piano di sfollamento

Almeno 7 morti mentre parte il piano di sfollamento

Almeno 7 morti mentre parte il piano di sfollamento

Un raid israeliano alle prime ore del mattino ha colpito l'ospedale Al Ahli di Gaza City, uccidendo almeno 7 persone, secondo quanto riporta Al Jazeera. Un ragazzo è morto, invece, nell'attacco su una tenda, sempre a Gaza City.

Israele intensifica la sua offensiva mentre aumentano i morti per fame (11 nelle ultime 24 ore secondo il ministero della Salute di Gaza) e aumenta la pressione per sfollare forzatamente i palestinesi nelle zone di concentramento nel sud della Striscia.

Decine di migliaia di israeliani si sono già radunati a Tel Aviv per chiedere la fine della guerra e il ritorno degli ostaggi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraGaza