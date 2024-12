Raid israeliano a Tulkarem: uccisi due palestinesi, tra cui una donna

Funzionari palestinesi hanno riferito che le forze israeliane hanno ucciso oggi due palestinesi, tra cui una donna, durante un raid in un campo profughi nella Cisgiordania occupata, mentre l'esercito ha affermato di aver "eliminato un terrorista". Secondo il ministero della Salute palestinese, Khawla Ali Abdullah Abdo, 53 anni, è stata uccisa in un attacco aereo nel campo di Tulkarem, mentre Fathi Said Awda Ubaid, 18 anni, è stato colpito a morte al petto e all'addome. I corpi di entrambe le vittime sono stati trasferiti all'ospedale Thabet Thabet.

La Mezzaluna Rossa palestinese ha confermato i decessi, affermando che le sue ambulanze hanno inizialmente incontrato difficoltà ad accedere alla scena a causa della violenza. L'esercito israeliano, che conduce frequentemente raid nel territorio prendendo di mira individui che identifica come militanti ricercati, ha affermato in una dichiarazione di aver "eliminato un terrorista" in un combattimento ravvicinato durante un raid iniziato durante la notte. Non è chiaro a quale dei due palestinesi si riferisse la dichiarazione israeliana.

I residenti del campo di Tulkarem hanno riferito che il raid, iniziato nelle prime ore di oggi, ha coinvolto bulldozer che distruggevano le strade.

La violenza in Cisgiordania si è intensificata da quando è scoppiata la guerra a Gaza il 7 ottobre dell'anno scorso in seguito all'attacco di Hamas a Israele. Dall'inizio della guerra a Gaza, almeno 805 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania dalle forze israeliane o dai coloni, secondo il ministero della Salute palestinese. Nello stesso periodo, gli attacchi palestinesi hanno causato la morte di almeno 24 israeliani in Cisgiordania, in base ai dati ufficiali israeliani. Israele ha mantenuto un'occupazione in Cisgiordania sin dalla guerra arabo-israeliana del 1967.