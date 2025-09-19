Ragioneria ad amministrazioni, sprint per rata finale Pnrr

Per "rispettare le tempistiche stringenti fissate dalla Commissione europea per la presentazione della richiesta di pagamento relativa all'ultima rata" del Pnrr, "si invitano le amministrazioni titolari delle misure a caricare tempestivamente sul sistema Regis la documentazione di corredo alla rendicontazione degli obiettivi finali, in modo da poter avviare quanto prima le interlocuzioni" con Bruxelles. E' quanto chiede il Ministero dell'economia alle amministrazioni in vista delle ultime scadenze del Piano. La sollecitazione è contenuta in una circolare della Ragioneria in cui si ricorda che sul completamento degli obiettivi entro il 31 agosto 2026 "la Commissione ha chiarito che è fondamentale assicurare entro tale data il conseguimento dei risultati (performance)", mentre "non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data, tranne il caso in cui l'indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire".

La circolare chiarisce inoltre che le amministrazioni titolari delle misure del Pnrr e i soggetti attuatori, per le parti di rispettiva competenza, "dovranno conservare sul sistema ReGis i dati e la documentazione relativa all'attuazione delle misure e degli interventi finanziati" dal Piano, "compreso il conseguimento dei relativi obiettivi, in modo da poterla esibire alle autorità di controllo dell'Unione europea e nazionali". Questo perché "la Commissione ha ribadito che i propri servizi di controllo e la Corte dei conti europea potranno svolgere verifiche e attività di audit fino a cinque anni successivi al pagamento dell'ultima rata del Pnrr del dicembre 2026".