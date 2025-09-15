Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matilda FerrariIsraele GazaUcraina RussiaTaglio IrpefMiss Italia finaleMondiale volley 2025
Acquista il giornale
Ultima oraRagazzo 16 anni annega in una piscina a Verona
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ragazzo 16 anni annega in una piscina a Verona

Ragazzo 16 anni annega in una piscina a Verona

Si è allontanato da un Centro professionale dove studiava

Si è allontanato da un Centro professionale dove studiava

Si è allontanato da un Centro professionale dove studiava

Un ragazzo 16enne è annegato in una piscina all'interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi. Da quanto si è appreso il ragazzo, di nazionalità cingalese e in cura al Policlinico di Borgo Roma, per alcune patologie che lo limitavano, si sarebbe allontanato da un centro professionale dove stava seguendo un percorso scolastico e si è introdotto nella proprietà, annegando nella piscina esterna.

Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata