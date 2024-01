'Ragazzina violentata al primo incontro', 27enne ai domiciliari

Due persone si sono conosciute tramite chat e durante il primo appuntamento, l'uomo di 27 anni è stato arrestato e attualmente si trova ai domiciliari per aver violentato la ragazza di 14 anni all'interno dell'auto. La vittima, una studentessa di prima superiore in un istituto della provincia, è stata ascoltata ieri in Tribunale a Mantova, nell'aula protetta riservata ai minori, come parte delle indagini preliminari. Durante l'udienza, la ragazza ha ripetuto le accuse contro il 27enne, che è stato ai domiciliari dallo scorso ottobre. I due si erano conosciuti sui social media e, dopo vari scambi di messaggi, l'uomo aveva invitato la ragazza a un primo incontro durante il quale è stata aggredita e violentata. Dopo l'aggressione, la vittima ha raccontato tutto alla sua famiglia, che l'ha accompagnata in ospedale dove sono state riscontrate delle lesioni. Successivamente, l'aggressione è stata denunciata alle autorità. Di conseguenza, la procura ha arrestato il 27enne, che è stato temporaneamente detenuto in carcere, ma successivamente è stato posto ai domiciliari per decisione del giudice. In seguito, il pubblico ministero ha presentato un ricorso al tribunale del riesame al fine di ottenere la conferma della misura cautelare ai domiciliari.