Ragazzi in Sciopero del Clima a Roma, migliaia in piazza Migliaia di ragazze e ragazzi si sono riuniti in piazza Indipendenza a Roma per partecipare alla manifestazione dello Sciopero del clima di Fridays for Future. Striscioni, musica, cartelli in inglese e slogan contro il negazionismo di stato e la guerra. Una protesta per insegnare una lezione più importante.