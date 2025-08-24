Domenica 24 Agosto 2025
Le misure che servono
Raffaele Marmo
Le misure che servono
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaMacron-SalviniPensione a 64 anniBotulino
Acquista il giornale
Ultima oraRagazzi fingono di gettarsi sotto le auto, giovane travolto
24 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Ragazzi fingono di gettarsi sotto le auto, giovane travolto

Ragazzi fingono di gettarsi sotto le auto, giovane travolto

A Gardone Riviera, il ferito è un giovane irlandese

A Gardone Riviera, il ferito è un giovane irlandese

A Gardone Riviera, il ferito è un giovane irlandese

Un gioco pericoloso messo in scena da un gruppo di ragazzi poco più che ventenni si è trasformato in un grave incidente la scorsa notte a Gardone Riviera, lungo la strada Gardesana in provincia di Brescia. Intorno alle 2.30, all'altezza dell'hotel Monte Baldo, alcuni giovani hanno iniziato a simulare il tentativo di gettarsi sotto le auto in transito. Durante la "sfida", un ragazzo irlandese del 1998 è stato realmente investito da un veicolo. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incidente stradale