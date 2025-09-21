Venerdì 19 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funerali KirkLega PontidaSciopero 22 settembre Mondiali ciclismo
Acquista il giornale
Ultima oraRagazze travolte e uccise, autista positivo al narcotest
21 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ragazze travolte e uccise, autista positivo al narcotest

Ragazze travolte e uccise, autista positivo al narcotest

Negativo invece alcol test, in cella in attesa della convalida

Negativo invece alcol test, in cella in attesa della convalida

Negativo invece alcol test, in cella in attesa della convalida

E' risultato positivo al narcotest e ha trascorso la notte in cella in attesa della convalida del provvedimento restrittivo, prevista per domani, l'autista del furgone arrestato per la morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni travolte e uccise nella tarda serata di ieri a Brivio (Lecco).

Secondo quanto si è appreso, l'autista, originario dell'Est Europa e non residente in zona, è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti mentre ha dato esito negativo l'analogo accertamento per verificare l'eventuale presenza di alcolici nel sangue.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incidente stradale