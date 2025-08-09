Sabato 9 Agosto 2025

Toghe e politica, alta tensione

Bruno Vespa
Toghe e politica, alta tensione
9 ago 2025
Ragazza violentata in caserma abbandonata, tre arresti

Una giovane 19enne marocchina, che con un amico algerino aveva trovato rifugio per la notte in una ex caserma a Padova, è stata violentata da due uomini, tunisini, che si trovavano all'interno dello stabile. Con i due c'era anche un terzo loro connazionale. Al termine delle indagini sull'episodio di violenza sessuale, avvenuto l'8 luglio - del quale le autorità hanno dato notizia solo oggi - la Polizia di Padova ha arrestato tre uomini, tutti di nazionalità tunisina, due dei quali ritenuti gli autori materiali dell'aggressione sessuale alla 19enne.

