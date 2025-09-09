Ragazza denuncia stupro di gruppo a Malta,indagati 5 pugliesi

Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l'ora dell'incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l'ora dell'incertezza
9 set 2025
Vittima del Trevigiano, 'c'è anche un video della violenza'

Cinque ragazzi (quattro brindisini ed un leccese), dai 17 ai 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo, dopo la denuncia presentata da una 19enne a Treviso, in una stazione di provincia dei carabinieri, per presunti abusi che avrebbe subito mentre si trovava in vacanza a Malta alcune settimane fa.

Secondo quanto denunciato dalla ragazza, lei avrebbe conosciuto la comitiva di ragazzi pugliesi durante il suo soggiorno a Malta e, al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l'invito di seguirli nel loro appartamento. Qui - secondo la ragazza - sarebbe avvenuta la violenza che sarebbe stata anche ripresa con il cellulare di uno degli indagati.

I cinque brindisini respingono le accuse. Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti sui telefonini dei 5 pugliesi e della ragazza per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi.

