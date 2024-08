Raffica di droni ucraini contro Mosca, 'abbattuti già dieci'

Le difese aeree russe hanno abbattuto stanotte 10 droni ucraini che miravano a Mosca, ha detto il sindaco della città Sergei Sobyanin. "Si tratta di uno dei più grandi tentativi mai compiuti di attaccare" la capitale russa "con i droni", ha aggiunto il primo cittadino in un messaggio su Telegram in cui specifica che non sono stati segnalati danni o vittime. Precedentemente il Ministero della Difesa russo aveva affermato di aver abbattuto nelle stesse ore due velivoli senza pilota ucraini nella regione di Tula. Gli attacchi di droni a Mosca sono rari, con la Russia che a maggio ha dichiarato di aver abbattuto un drone fuori dalla capitale e imposto restrizioni in due principali aeroporti della città per circa un'ora. Kiev ha ripetutamente preso di mira gli impianti di petrolio e gas in Russia dall'inizio del conflitto nel 2022, ad alcune centinaia di chilometri dai suoi confini, in quella che ha definito una "giusta" ritorsione per gli attacchi alle sue infrastrutture energetiche. Domenica i droni ucraini hanno attaccato un impianto di stoccaggio di petrolio nella regione meridionale russa di Rostov, provocando un grande incendio nella città di Proletarsk che infuriava ancora ieri, con circa 500 vigili del fuoco al lavoro per spegnerlo. A inizio agosto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato le sue forze per aver colpito gli impianti petroliferi in Russia, affermando che gli attacchi avrebbero contribuito a portare una "giusta fine" al conflitto. Gli ultimi attacchi di droni avvengono mentre Kiev sta lanciando un'offensiva transfrontaliero senza precedenti nella regione russa di Kursk, dove afferma di controllare più di 80 insediamenti.