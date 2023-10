Rafah, apertura valico alle 10, annuncio Ambasciata Usa

Secondo informazioni dell'Ambasciata USA in Israele, il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto aprirà oggi sabato 21 ottobre alle 10.00 ora locale (le 9.00 in Italia). La nota della sede diplomatica americana avverte che, se il confine sarà aperto, non si sa per quanto tempo lo resterà affinché i cittadini stranieri possano lasciare Gaza. Inoltre, si prevede che molte persone cercheranno di attraversare il confine, e i cittadini USA che vorranno entrare in Egitto devono aspettarsi una situazione di caos e disordine da entrambi i lati.