Raccolta Btp Italia vicino a 4 miliardi nel primo giorno di collocamento

Si avvicina a quota 4 miliardi la raccolta del Btp Italia al traguardo di metà seduta nel primo giorno del collocamento, dedicato come di consueto ai piccoli risparmiatori. A 3 ore e mezza dall'avvio delle sottoscrizioni le adesioni superano gli 1,95 miliardi con quasi 55mila contratti sottoscritti.

Salvo chiusura anticipata, l'asta per i piccoli risparmiatori si chiude giovedì prossimo 29 maggio, mentre il giorno successivo è dedicato esclusivamente agli investitori istituzionali. La 20/a edizione del Btp Italia ha durata 7 anni, offre un rendimento minimo garantito del'1,85% e un premio finale extra pari all'1% per chi lo acquista al momento del lancio e lo tiene fino alla scadenza fissata per il 4 giugno del 2032.