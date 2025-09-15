Quindicenne suicida, verifiche su scuola e compagni

Il Procuratore della Repubblica di Cassino Carlo Fucci ha disposto la trasmissione alla Procura dei Minori, degli atti sulla morte di Paolo, il ragazzo di 15 anni originario di Cassino e residente con la famiglia a Santi Cosma e Damiano morto suicida la settimana scorsa. Il sospetto è che il ragazzo sia stato in qualche modo spinto al gesto estremo e verifiche sono in corso anche su suoi compagni.

I carabinieri stanno anche accertando quale sia stato l'atteggiamento della scuola, se le segnalazioni fatte dalla famiglia siano state protocollate, se sia stato attivato il protocollo contro i fenomeni di bullismo e chiesto un supporto psicologico e dei Servizi Sociali.