Lunedì 15 Settembre 2025

L'Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
15 set 2025
Quindicenne denuncia, 'vittima di abusi'

Nella notte tra sabato e domenica in un paese della Val d'Aosta

Una quindicenne residente in Valle d'Aosta ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante la notte tra sabato e domenica scorsi. I fatti sarebbero avvenuti in un comune dove era in corso una festa di paese. E' stata la stessa giovane, sotto choc, a dare l'allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saint-Vincent/Châtillon. I militari hanno raccolto le prime informazioni e attivato i servizi sanitari. La minorenne è quindi stata trasportata in ospedale e sottoposta alle visite del caso. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma.

