Queen Kelly di von Stroheim preapertura Mostra Venezia

Queen Kelly (1929), capolavoro incompiuto di Erich von Stroheim, prodotto e interpretato da Gloria Swanson, sarà il film della Serata di preapertura dell'82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, martedì 26 agosto alla Sala Darsena del Palazzo del Cinema del Lido.

Il film sarà presentato in prima mondiale in una nuova versione restaurata con materiali ritrovati. Nel 1985, Dennis Doros (Milestone Film & Video) aveva realizzato a Venezia una "ricostruzione" di Queen Kelly in 35mm. Quarant'anni dopo è tornato sul film e ne ha creato un'inedita reinterpretazione.