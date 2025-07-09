Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaGuerra UcrainaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
Ultima oraQueen Kelly di von Stroheim preapertura Mostra Venezia
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Queen Kelly di von Stroheim preapertura Mostra Venezia

Queen Kelly di von Stroheim preapertura Mostra Venezia

Versione con materiali ritrovati del film con Gloria Swanson

Versione con materiali ritrovati del film con Gloria Swanson

Versione con materiali ritrovati del film con Gloria Swanson

Queen Kelly (1929), capolavoro incompiuto di Erich von Stroheim, prodotto e interpretato da Gloria Swanson, sarà il film della Serata di preapertura dell'82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, martedì 26 agosto alla Sala Darsena del Palazzo del Cinema del Lido.

Il film sarà presentato in prima mondiale in una nuova versione restaurata con materiali ritrovati. Nel 1985, Dennis Doros (Milestone Film & Video) aveva realizzato a Venezia una "ricostruzione" di Queen Kelly in 35mm. Quarant'anni dopo è tornato sul film e ne ha creato un'inedita reinterpretazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MostreCinema