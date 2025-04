Saranno circa quattromila gli uomini e le donne delle forze dell'ordine in campo domani nel giorno dei funerali di papa Francesco. E' quanto emerge dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Oltre mille saranno impiegati per scortare le delegazioni straniere in arrivo a Roma. A questi si aggiungono, quattromila volontari.