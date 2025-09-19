Quattro italiani in gara alla Festa del Cinema di Roma

40 secondi di Vincenzo Alfieri, che ricostruisce le 24 ore dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte; Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, sul delitto Casati Stampa con Filippo Timi e Jasmine Trinca; il documentario Roberto Rossellini, più di una vita di Ilaria del Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti, con fra gli altri Isabella Rossellini e Vinicio Marchioni; Sciatunostro di Leandro Picarella, sull'amicizia fra due bambini su un'isola del Mediterraneo: sono i quattro film italiani in gara nel concorso Progressive Cinema alla 20/a edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre.