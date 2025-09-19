Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Miracolo San GennaroTim Burton Monica BellucciStudentessa spagnola investitaPrevisioni meteoIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraQuattro italiani in gara alla Festa del Cinema di Roma
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Quattro italiani in gara alla Festa del Cinema di Roma

Quattro italiani in gara alla Festa del Cinema di Roma

La ventesima edizione dal 15 al 26 ottobre

La ventesima edizione dal 15 al 26 ottobre

La ventesima edizione dal 15 al 26 ottobre

40 secondi di Vincenzo Alfieri, che ricostruisce le 24 ore dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte; Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, sul delitto Casati Stampa con Filippo Timi e Jasmine Trinca; il documentario Roberto Rossellini, più di una vita di Ilaria del Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti, con fra gli altri Isabella Rossellini e Vinicio Marchioni; Sciatunostro di Leandro Picarella, sull'amicizia fra due bambini su un'isola del Mediterraneo: sono i quattro film italiani in gara nel concorso Progressive Cinema alla 20/a edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Cinema