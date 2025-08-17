Quattro imbarcazioni con 63 migranti arrivate a Formentera

Un totale di 63 migranti hanno raggiunto ieri le coste di Formentera, isola spagnola dell'arcipelago delle Baleari in questo periodo affollata di turisti, a bordo di quattro imbarcazioni intercettate dal Soccorso Marittimo e dalla Guardia Civil. Lo riporta oggi l'agenzia Efe.

La prima imbarcazione, con 16 occupanti, è stata localizzata intorno alle 13:50 di ieri sulla costa di Punta Sa Fragata, mentre la seconda, con 17 persone a bordo, è stata intercettata alle 20:30 sulla spiaggia di Es Migjorn, ha riferito la Delegazione del Governo nelle Isole Baleari. Cinque minuti dopo, il Soccorso Marittimo e gli agenti del servizio aereo della Guardia Civil e del servizio marittimo provinciale hanno tratto in salvo 18 migranti da un'altra imbarcazione avvistata in mare a sud di Formentera.

La quarta imbarcazione della giornata nelle Isole Baleari è stata localizzata intorno alle 21:05, nella zona di Es Migjorn Cupinar, dove sono state intercettate 12 persone, dieci delle quali di origine subsahariana e due di origine nordafricana.

Quest'anno, un totale di 235 imbarcazioni hanno raggiunto le coste delle Isole Baleari con almeno 4.419 migranti, la maggior parte di origine nordafricana e subsahariana, secondo un conteggio di Efe basato sui dati della delegazione del Governo nelle Isole Baleari. Nel 2024, 5.882 migranti sono arrivati irregolarmente nell'arcipelago via mare, secondo il ministero dell'Interno.