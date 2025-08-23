Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

23 ago 2025
Quattro bambini uccisi in attacco israeliano a Khan Younis

Secondo ministero della Salute di Gaza 71 morti in 24 ore

Fonti mediche dell'ospedale del Kuwait a Gaza hanno riferito ad Al Jazeera che quattro bambini sono stati uccisi e diversi altri sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano nelle prime ore del mattino nel sud di Khan Younis.

Secondo le fonti, le vittime sono state uccise dal fuoco israeliano mentre si riparavano in tende per i palestinesi sfollati.

Intanto il Ministero della Salute di Gaza ha fatto sapere che almeno 71 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore nel territorio palestinese.

BambiniGaza