Quattordici Stati denunciano Trump e Musk per violazione costituzionale

Quattordici Stati democratici fanno causa a Donald Trump ed Elon Musk per quella che definiscono una cessione "fuorilegge di potere esecutivo" al miliardario e al Dipartimento per l'efficienza del governo. Gli Stati denunciano una violazione della Costituzione da parte del presidente per i poteri garantiti a Musk, che ha "trasformato una posizione minore che prima era responsabile per la gestione dei siti del governo in un agente di caos senza limiti".

"Il potere apparentemente illimitato e incontrollato di Musk di privare il governo della sua forza lavoro ed eliminare interi dipartimenti con un tratto di penna il click di un mouse sarebbe stato uno shock per coloro che hanno fondato questo Paese", si legge nella causa. "L'autorità assoluta conferita a un singolo individuo non eletto e non confermato è contraria alla costituzione", mette in evidenza l'azione legale dei 14 Stati.