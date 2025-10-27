Domenica 26 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
27 ott 2025
  Quasi 200 droni ucraini sulla Russia, un morto in Bryansk

Quasi 200 droni ucraini sulla Russia, un morto in Bryansk

Ieri una vittima anche nel Belgorod

Ieri una vittima anche nel Belgorod

Ieri una vittima anche nel Belgorod

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 193 droni ucraini stanotte, con le autorità locali che hanno riferito di una persona uccisa nell'attacco.

Il governatore della regione di confine di Bryansk, Aleksandr Bogomaz, ha dichiarato su Telegram che un minibus è stato colpito nel villaggio di Pogar, uccidendo l'autista e ferendo cinque passeggeri.

Una persona è morta e altre 23 sono rimaste ferite negli attacchi ucraini di ieri sulla regione di Belgorod, ha dichiarato il governatore dell'oblast di confine Vyacheslav Gladkov.

E' di un morto e un ferito il bilancio degli oltre 700 attacchi russi di ieri sulla regione di Zaporizhzhia, rendono noto oggi le autorità di Kiev citate dai media locali.

