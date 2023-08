Qe, prezzi benzina ancora su, self a 1,957 euro al litro

ROMA, 31 AGOSTO 2023 - I prezzi dei carburanti sono ancora in rialzo: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 30 agosto, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,957 euro al litro (1,955 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,951 e 1,973 euro al litro (no logo 1,948). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,861 euro al litro (rispetto a 1,858), con le compagnie tra 1,855 e 1,883 euro al litro (no logo 1,853). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,094 euro al litro (2,092 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,030 e 2,158 euro al litro (no logo 2,000). La media del diesel servito è 2,000 euro al litro (contro 1,996), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,938 e 2,059 euro al litro (no logo 1,906). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,710 e 0,736 euro al litro (no logo 0,693). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,393 e 1,454 euro al litro (no logo 1,401).