Giovedì 2 Ottobre 2025

Qatargate, Kaili e Giorgi denunciano Panzeri a pm Milano
3 ott 2025
Qatargate, Kaili e Giorgi denunciano Panzeri a pm Milano

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e suo marito Francesco Giorgi, entrambi arrestati all'epoca, nel 2022, nell'inchiesta belga sul Qatargate, sono in Procura a Milano, dove vengono sentiti come testimoni. Entrambi, infatti, da quanto si è saputo, assistiti dall'avvocato Domenico Aiello, hanno presentato una denuncia per calunnia nei confronti dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, anche lui finito in carcere nell'indagine belga e che, poi, fece dichiarazioni, per un patteggiamento, anche tirando in ballo i due. Kaili e Giorgi vengono sentiti dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunto Eugenio Fusco.

