Qatar verso azione legale contro Israele presso la Cpi

Il Qatar intende intraprendere un'azione legale contro Israele presso la Corte penale internazionale (Cpi) dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bersagliato alti funzionari di Hamas a Doha, ha dichiarato ieri sera lo stesso Paese della penisola araba.

Il ministro di Stato qatariota Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ha fatto sapere sul suo account X di aver avuto due incontri a tal proposito con il viceprocuratore della Cpi, Nazhat Khan. "Ho ribadito l'impegno del Qatar a sostenere il percorso della giustizia internazionale e a garantire che coloro che hanno commesso crimini siano ritenuti responsabili e non sfuggano alla punizione nell'ambito del diritto penale internazionale", ha scritto Khulaifi parlando di "aggressione contro lo Stato del Qatar" da parte di Israele.