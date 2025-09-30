Qatar, stasera incontro su Gaza con Hamas e Turchia

Il Qatar ha annunciato un nuovo incontro con Hamas e Turchia su Gaza per questa sera, per discutere il piano di Donald Trump e porre fine alla guerra a Gaza. "La delegazione negoziale (di Hamas) ha promesso di studiare (il piano) responsabilmente", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, aggiungendo che questa sera si terrà un incontro tra le due parti, "che includerà anche la parte turca". (ANSA-AFP).