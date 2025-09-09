Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco Israele DohaProteste NepalFlotillaStefano BenniFranciaMaltempo Italia
Acquista il giornale
Ultima oraQatar, 'prenderemo le misure necessarie alla nostra sicurezza'
9 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Qatar, 'prenderemo le misure necessarie alla nostra sicurezza'

Qatar, 'prenderemo le misure necessarie alla nostra sicurezza'

L'emiro Al Thani ha parlato al telefono con Donald Trump

L'emiro Al Thani ha parlato al telefono con Donald Trump

L'emiro Al Thani ha parlato al telefono con Donald Trump

L' emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani ha detto che "il Qatar adotterà tutte le misure necessarie per proteggere la propria sicurezza e preservare la propria sovranità" dopo l'attacco israeliano a Doha. Lo fa sapere il suo ufficio in una nota, citata dalla stampa araba, diffusa dopo una telefonata tra l'emiro e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Lo Stato del Qatar condanna e denuncia con la massima fermezza questo attacco sconsiderato e criminale e lo considera una flagrante violazione della sua sovranità e sicurezza e una chiara violazione delle regole e dei principi del diritto internazionale", ha dichiarato il Diwan in una nota.

L'emiro ha anche affermato che l'attacco israeliano "minaccia la sicurezza e la stabilità della regione e ostacola gli sforzi per ridurre l'escalation e raggiungere soluzioni diplomatiche sostenibili".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata