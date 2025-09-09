Qatar, 'prenderemo le misure necessarie alla nostra sicurezza'

L' emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani ha detto che "il Qatar adotterà tutte le misure necessarie per proteggere la propria sicurezza e preservare la propria sovranità" dopo l'attacco israeliano a Doha. Lo fa sapere il suo ufficio in una nota, citata dalla stampa araba, diffusa dopo una telefonata tra l'emiro e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Lo Stato del Qatar condanna e denuncia con la massima fermezza questo attacco sconsiderato e criminale e lo considera una flagrante violazione della sua sovranità e sicurezza e una chiara violazione delle regole e dei principi del diritto internazionale", ha dichiarato il Diwan in una nota.

L'emiro ha anche affermato che l'attacco israeliano "minaccia la sicurezza e la stabilità della regione e ostacola gli sforzi per ridurre l'escalation e raggiungere soluzioni diplomatiche sostenibili".