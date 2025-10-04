Qatar, avviati colloqui in coordinamento con Usa e Egitto

Il Qatar accoglie con favore quello che definisce l'accordo di Hamas alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra. Secondo quanto scrive The Times of Israel, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, esprime soddisfazione anche per l'annuncio di Trump che chiede "un cessate il fuoco immediato per facilitare il rilascio sicuro e rapido degli ostaggi". Ansari afferma che il Qatar e l'Egitto, altro mediatore arabo, hanno avviato colloqui in coordinamento con gli Stati Uniti per "completare le discussioni sul piano volto a garantire la fine della guerra".