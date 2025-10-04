Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generaleFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpDroni su Paesi UeTaglio Irpef
Acquista il giornale
Ultima oraQatar, avviati colloqui in coordinamento con Usa e Egitto
4 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Qatar, avviati colloqui in coordinamento con Usa e Egitto

Qatar, avviati colloqui in coordinamento con Usa e Egitto

Doha accoglie con favore 'accordo di Hamas' a proposta Trump

Doha accoglie con favore 'accordo di Hamas' a proposta Trump

Doha accoglie con favore 'accordo di Hamas' a proposta Trump

Il Qatar accoglie con favore quello che definisce l'accordo di Hamas alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra. Secondo quanto scrive The Times of Israel, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, esprime soddisfazione anche per l'annuncio di Trump che chiede "un cessate il fuoco immediato per facilitare il rilascio sicuro e rapido degli ostaggi". Ansari afferma che il Qatar e l'Egitto, altro mediatore arabo, hanno avviato colloqui in coordinamento con gli Stati Uniti per "completare le discussioni sul piano volto a garantire la fine della guerra".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald TrumpHamas