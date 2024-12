Qatar, 'Assad non ha colto opportunità col popolo siriano'

Il presidente siriano Bashar al-Assad non è riuscito a impegnarsi con il suo popolo e ad affrontare questioni come il ritorno dei rifugiati durante un periodo di calma nella guerra, ha affermato sabato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani . "Assad non ha colto queste opportunità per iniziare a impegnarsi e ripristinare il suo rapporto con il suo popolo, e non abbiamo visto alcun movimento serio, che si tratti del ritorno dei rifugiati o della riconciliazione con il suo stesso popolo", ha detto al Forum di Doha per il dialogo politico.