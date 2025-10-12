Qantas, 'in rete i dati rubati di 5,7 milioni di utenti'

La compagnia aerea australiana Qantas ha fatto sapere che i dati di 5,7 milioni di clienti, rubati in un grave attacco informatico a luglio, sono trapelati online. "Qantas è una delle numerose aziende a livello globale i cui dati sono stati divulgati da criminali informatici in seguito all'incidente informatico che ha colpito la compagnia aerea all'inizio di luglio, in cui i dati dei clienti sono stati rubati tramite una piattaforma di terze parti", ha dichiarato la compagnia in una nota.