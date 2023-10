Putin,tentativi di portare Kiev in Nato hanno causato escalation

I tentativi di Washington di trascinare Kiev nella Nato hanno aggravato il conflitto in Ucraina: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al China Media Group ripresa dalla Tass. Le ostilità nel Donbass sono iniziate dopo il "colpo di Stato del 2014 in Ucraina, mentre il regime di Kiev ha rifiutato di attuare gli accordi di Minsk", ha detto Putin. "Ciò è stato aggravato dai tentativi degli Stati Uniti di trascinare l'Ucraina nella Nato, che hanno portato all'escalation del conflitto", ha aggiunto.