Putin valuta proposta di Kiev per accordo su obiettivi civili

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere disposto a prendere in considerazione una proposta di Kiev per un accordo volto a prevenire attacchi su obiettivi civili. "Tutto questo va chiarito, è un oggetto per un esame molto dettagliato, forse anche in forma bilaterale", ha affermato il capo del Cremlino, citato da Interfax, rispondendo a una domanda dei giornalisti. "Allora noi analizzeremo tutto ciò e prenderemo una decisione corrispondente per il futuro", ha aggiunto Putin.