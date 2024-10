Putin, 'un grande errore usare il dollaro come un'arma'

Il presidente russo Vladimir Putin si è detto d'accordo con l'affermazione della responsabile della Nuova banca di sviluppo dei Brics, Dilma Roussef, secondo la quale "il dollaro viene usato come un'arma", e ha dichiarato che si tratta di "un grosso errore". Lo riporta l'agenzia ufficiale russa Tass. "Sì, in effetti lo vediamo, è cosi, pensiamo che sia un grosso errore da parte di chi lo fa, perché l'utilizzo del dollaro, ed esso continua ad essere il più importante strumento delle finanze mondiali, come strumento di raggiungimento di obiettivi politici mina la fiducia in questa valuta ed abbassa le sue possibilità" ha detto il presidente russo.