Putin su Trump, commenti graditi

Donald Trump si dice contento del fatto che il leader del Cremlino, Vladimir Outin, abbia definito le inchieste a suo carico una "persecuzione giudiziaria". "Mi fa piacere che abbia detto questo, vuol dire che io dico la verità", ha dichiarato l'ex presidente in un'intervista alla Nbc che andrà in onda domattina. Intervenendo al Forum economico dell'Oriente a Vladivostok Putin aveva detto ch le inchieste giudiziarie contro Trump sono "una persecuzione per ragioni politiche"