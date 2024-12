Putin, 'serve sistema di cooperazione senza diktat e sanzioni'

"È ovvio che il modello" di cooperazione economica internazionale "che garantiva dei vantaggi unilaterali a un piccolo gruppo di Paesi è ormai esaurito. Il supporto deve essere preso da un altro sistema che garantisce l'interesse di tutti". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio letto in occasione dell'apertura della diciassettesima edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona in corso a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. "Un sistema che escluda ogni forma di discriminazione, diktat e sanzioni", ha proseguito. Putin ha ricordato che "il tema di questa edizione è la nuova architettura della cooperazione per la moderna economia. Questo tema rispecchia in pieno la problematica delle relazioni internazionali, nell'interesse della maggioranza mondiale". "Proprio questi sono i principi alla base dell'attività del gruppo Brics, che ha tenuto recentemente il suo vertice a Kazan, in Russia. E noi siamo soddisfatti per il fatto che sempre più Paesi condividano questi principi. Sto parlando innanzitutto dei nostri vicini nel continente eurasiatico. Quindi io spero che le vostre iniziative potranno contribuire alla cooperazione dei Paesi eurasiatici" e "auguro tanti successi e ogni bene", ha concluso il presidente russo.