Putin, ritorno Trump? ho avuto un buon rapporto con lui

"Avevo un buon rapporto con Trump, non è una questione di leader nelle relazioni tra Usa e Russia è una questione di mentalità". Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista all'ex anchor di Fox Tucker Carlson. "Non si tratta del leader. Non si tratta della personalità di una persona in particolare", ha proseguito il leader del Cremlino ricordando di aver avuto "un ottimo rapporto con Bush. So che negli Stati Uniti veniva dipinto come una specie di ragazzo di campagna che non capiva nulla. Vi assicuro che non è così. Penso che abbia commesso molti errori nei confronti della Russia, ma ha esercitato pressioni sugli europei". "Non era peggiore di qualsiasi altro politico americano, russo o europeo e capiva quello che stava facendo meglio degli altri. Ho avuto un buon rapporto personale anche con Trump", ha sottolineato Putin. "Non è una questione di leader, è una questione di mentalità".