Putin risponde a Trump: complessa la regolazione della situazione in Ucraina

"Le questioni di cui stiamo discutendo in relazione alla regolazione della situazione in Ucraina sono molto complesse e richiedono molti sforzi aggiuntivi": così il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha commentato le parole con cui il presidente americano Donald Trump ha ventilato la possibilità di dazi secondari sul petrolio russo se non si dovesse raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina. "Continuiamo i nostri contatti con la parte americana", ha aggiunto Peskov. Lo riporta l'agenzia Interfax.