Putin, 'Occidente cerca di organizzare pogrom in Russia'

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato oggi i sostenitori occidentali dell'Ucraina di "cercare di organizzare pogrom contro gli ebrei" in Russia al fine di provocare divisioni nel Paese. Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, si riferiva alle violenze antisemite avvenute domenica scorsa in un aeroporto in Daghestan, che secondo le autorità di Mosca sono state fomentate da un sito ucraino con la diffusione di fake news. Alcuni Paesi, ha detto Putin, "sembrano sostenere gli ebrei d'Israele, e intanto con l'aiuto dei loro agenti in Ucraina cercano di organizzare pogrom nel nostro Paese. E' disgustoso".