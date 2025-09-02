Putin, mai stati contrari all'adesione dell'Ucraina all'Ue

"Non siamo mai stati contrari all'adesione dell'Ucraina all'Ue. Per quanto riguarda la Nato è una questione completamente diversa, poiché riguarda la sicurezza a lungo termine della Russia": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin incontrando a Pechino il premier slovacco Robert Fico. Lo riporta la Tass.

"Per quanto riguarda i piani aggressivi della Russia nei confronti dell'Europa, voglio sottolineare ancora una volta che si tratta di una totale assurdità, priva di qualsiasi fondamento": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin incontrando in Cina il premier slovacco Robert Fico. Lo riporta l'agenzia Interfax.

"Il fatto che si stia costantemente alimentando una sorta di isteria riguardo al presunto piano della Russia di attaccare l'Europa, credo, sia chiaro alle persone di buonsenso: è una provocazione o una totale incompetenza", ha detto ancora Putin, affermando - sempre stando a Interfax - che "qualsiasi persona sana di mente è perfettamente consapevole che la Russia non ha mai avuto, non ha e non avrà mai il desiderio di attaccare nessuno".