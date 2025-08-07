Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
7 ago 2025
Putin, 'Emirati tra luoghi adatti per vertice con Trump'

Gli Emirati Arabi Uniti sarebbero tra "i luoghi del tutto adatti" per ospitare il vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha detto il presidente russo al termine di un incontro al Cremlino con il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. "Abbiamo molti amici - ha sottolineato Putin - pronti ad aiutarci a organizzare eventi di questo tipo. Uno di questi amici è il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Penso che decideremo, ma sarebbe uno dei luoghi adatti, del tutto adatti".

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto anche che si è ancora "lontani" dal creare le condizioni per un vertice con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

