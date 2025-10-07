Putin, 'decisione febbraio 2022 giusta, manteniamo obiettivi'

Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Ultima oraPutin, 'decisione febbraio 2022 giusta, manteniamo obiettivi'
7 ott 2025
'Manteniamo l'iniziativa, conquistati 5mila km2 quest'anno'

"Le decisioni prese nel febbraio 2022" con l'invasione dell'Ucraina sono state "giuste e tempestive" e "il compito della Russia rimane lo stesso: dobbiamo garantire il raggiungimento incondizionato di tutti gli obiettivi". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "La Russia mantiene pienamente l'iniziativa strategica" sul campo, ha detto il presidente citato da Interfax, rivendicando che le truppe russe hanno conquistato "quasi 5.000 km quadrati di territorio quest'anno" in Ucraina e che "le forze armate ucraine si ritirano lungo tutto il fronte".

