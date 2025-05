Putin: "Costretti ad agire in Ucraina", accusa Kiev di violenze nel Donbass

"Ci hanno semplicemente costretto a fare quello che stiamo facendo, e stanno cercando di farci passare per colpevoli" Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in merito all'intervento militare in Ucraina e al conflitto in corso.

Parlando in un forum di imprenditori, Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, è tornato a descrivere la cacciata nel 2014 del presidente Viktor Yanukovich in seguito alle manifestazioni di Euromaidan come "un colpo di Stato" e a denunciare le violenze contro la popolazione del Donbass da parte delle nuove autorità di Kiev.