Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Ultima ora
Putin avverte Kiev, potremmo colpire le centrali nucleari
2 ott 2025
Putin avverte Kiev, potremmo colpire le centrali nucleari

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'esercito di Kiev di aver condotto attacchi nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, sotto il controllo russo e priva di fonti di energia esterne da oltre una settimana, minacciando di attaccare le infrastrutture energetiche ucraine per rappresaglia, comprese quelle nucleari. "Loro (le autorità ucraine) hanno ancora centrali elettriche in funzione, centrali nucleari dalla loro parte. Cosa ci impedirebbe di reagire? Lasciamo che ci pensino", ha dichiarato durante il Club Valdai.

