Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell'unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell'unità
Putin auspica futuri accordi con Usa su armi strategiche
14 ago 2025
  Putin auspica futuri accordi con Usa su armi strategiche

Putin auspica futuri accordi con Usa su armi strategiche

Per assicurare 'la pace nel mondo'

Per assicurare 'la pace nel mondo'

Per assicurare 'la pace nel mondo'

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i prossimi contatti tra Usa e Russia, dopo il vertice di domani, potranno essere dedicati a nuovi accordi sul controllo delle armi strategiche nucleari, ciò che potrebbe garantire "la pace in tutto il mondo". Tale obiettivo, ha insistito Putin, potrà essere raggiunto "se raggiungiamo accordi nella sfera degli armamenti offensivi strategici nei prossimi stadi" dei negoziati. Lo riferisce l'agenzia Tass. Il New Start, l'ultimo trattato ancora in vigore sul controllo degli armamenti tra Mosca e Washington, scadrà il prossimo febbraio.

RussiaVladimir Putin