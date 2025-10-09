Putin ammette con Aliyev responsabilità per schianto aereo

Il presidente russo Vladimir Putin, incontrando oggi a Dushanbe il suo omologo azero Ilham Aliyev, ha ammesso che due missili della contraerea russa sono esplosi vicino ad un aereo della Azerbaijan Airlines sui cieli di Grozny, in Russia, il Natale scorso, prima che il velivolo cambiasse rotta e precipitasse in Kazakhstan. Nello schianto sono morte 38 delle 67 persone che si trovavano a bordo. Putin, citato dalla Tass, ha assicurato che la Russia farà tutto il necessario per pagare i risarcimenti dovuti. L'episodio è stato all'origine di un raffreddamento nei rapporti tra Mosca e Baku negli ultimi mesi.