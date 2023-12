Putin-Abu Mazen, Mosca, telefonata su conflitto a Gaza

Il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente palestinese Abu Mazen hanno discusso del conflitto in Medio Oriente durante una conversazione telefonica. Lo ha reso noto il Cremlino, come riportato dalla Tass, sottolineando che Putin ha espresso il suo sostegno agli sforzi dell'Anp, ha parlato delle iniziative per una de-escalation e ha promesso di continuare ad inviare aiuti umanitari a Gaza. Il Presidente russo ha inoltre confermato l'invito ad Abu Mazen di visitare la Russia in una data da concordare.