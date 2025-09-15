Ha 'rubato' le foto di amiche e conoscenti dai loro profili social e le ha caricate, senza il loro consenso, su un sito porno, con tanto di nomi e cognomi. Foto di 25 ragazze, sue coetanee ma anche più giovani, immortalate al mare o in momenti di vita quotidiana. Per questo un 23enne, che vive nel Milanese, è stato perquisito nei giorni scorsi dai carabinieri di San Donato ed è indagato dalla Procura per accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione e violazione della privacy. Tra le immagini sottratte, come ha anticipato La Stampa, anche una di quando una vittima aveva 17 anni.
Pubblica su un sito porno le foto delle amiche, indagato