P.S.Berlusconi, su Malpensa Sala fa ridere, pensi a Milano

Nella vicenda dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a a Silvio Berlusconi, i sindaco Giuseppe "Sala scrive a mia sorella sui social, a lui dico 'dì se sei favorevole o no'. Non rompere. Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica, pensasse a Milano. Chi si rivolge a mia sorella mi fa veramente ridere". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi amministratore delegato di Mfe-Mediaset a margine della presentazione dei palinsesti della prossima stagione. "Io vivo in Liguria - ha concluso - ma tutte le volte che ci vado dico che Milano è un disastro, traffico, delinquenza, buche", ha concluso.