24 set 2025
P.S Berlusconi, per Mfe decimo semestre consecutivo in crescita

Realismo e prudenza su Prosieben, molto lavoro da fare

Mfe chiude il decimo semestre consecutivo con risultati positivi e un utile ancora in netta crescita. Lo afferma l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi spiegando che "il nostro lavoro e questi risultati ci danno la solidità per intraprendere con concretezza e convinzione la sfida per realizzare il primo player tv e media in Europa".

"Il perfezionamento dell'Opas su Prosieben appena avvenuto - sottolinea - è un passo decisivo per il nostro progetto industriale". "Lo affrontiamo con realismo e prudenza - prosegue - consapevoli che ci sarà molto lavoro da fare, ma con l'entusiasmo di chi sta costruendo qualcosa di mai realizzato prima".

"Oggi - conclude Berlusconi - anche nel mondo dei media è fondamentale crescere e questa nostra nuova dimensione sarà cruciale per resistere e affrontare tutte le nuove sfide in un contesto economico molto complicato e con una sempre maggiore concorrenza dei giganti del web".

