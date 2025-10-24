P.S. Berlusconi acquista l'attico di Sandra e Raimondo Vianello

Un grande attico di Milano 2 già appartenuto a Sandra e Raimondo Vianello sarebbe stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi dopo una trattativa con gli eredi filippini, famiglia di domestici ai quali la coppia più famosa della televisione italiana ha lasciato gran parte delle proprietà.

Secondo indiscrezioni, l'immobile di circa 300 metri quadrati è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi per quasi un milione e mezzo. L'operazione può essere stata mossa da ragioni affettive: sia i coniugi Vianello deceduti nel 2010 a pochi mesi uno dall'altro sia la famiglia filippina erano molto legati a Silvio Berlusconi. Ma anche da questioni più pratiche, con l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset che ha dispone di un immobile simile confinante.

Secondo il 'Corriere della Sera' on line che ha anticipato la notizia, al momento né confermata né smentita dalle fonti più vicine alla famiglia, gli eredi filippini composti da una coppia e dai loro figli negli anni ha ceduto una proprietà di lusso in Svizzera ma disporrebbe ancora di alcuni appartamenti a Milano.